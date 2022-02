Neue Dirigentin beim Musikverein : Eine Pfälzerin gibt in Kalkar den Takt vor

Marina Kirchhofer leitet jetzt den Musikverein Kalkar. Kennengelernt hatte sie den Verein, als sie das Orchester bei einem Konzert als Solo-Flötistin unterstützte. Foto: MusikVerein Foto: Christoph Heek

Kalkar Der Musikverein Kalkar hat seit Januar eine neue Leiterin. Marina Kirchhofer ist studierte Musikerin und Chorleiterin. Sie spielt zahlreiche Instrumente. Das werde ihr helfen, jedes Orchestermitglied optimal zu fördern, sagt sie.

(nik) Als im Sommer 2021 der langjährige Dirigent Wolbert Baars seine Tätigkeit beim Musikverein Kalkar beendete, übernahm Gerhard Plageman übergangsweise die musikalische Leitung und bereitete das Orchester auf zwei erfolgreiche Konzerte vor. Der Vorstand suchte eine neue musikalische Leitung und konnte Marina Kirchhofer gewinnen, die seit Januar im Verein tätig ist.

Marina Kirchhofer wurde in Speyer geboren und wuchs in Haßloch in der Pfalz auf. Dort begann auch ihre musikalische Karriere. Die Schülerin Marina lernte zuerst Blockflöte. Dann kamen die Musikinstrumente Zither, Querflöte und Klavier dazu. Nach dem Wechsel zum Gymnasium spielte sie im Schulorchester. Als eines Tages das Instrument Waldhorn neu zu besetzen war, musste Marina es spielen. Nach Aussagen der Musikerin war es zuerst nicht ihr Lieblingsinstrument, viel zu groß und zu unhandlich. Nach kurzer Zeit änderte sich diese Einschätzung jedoch. 1991 gewann sie den zweiten Bundespreis und 1993 den ersten Landespreis bei „Jugend musiziert“. Weiterhin spielte sie im Musikverein Haßloch, einem symphonischen Blasorchester, das an Wertungsspielen teilnahm.

Nach dem Abitur studierte die heutige Dirigentin am Kircheninstitut Mainz Chorleitung. Nach dem Studium war sie Leiterin des Chors der Katholischen Hochschulgemeinde der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 2008 zog Marina Kirchhofer nach Kleve, leitet den Reborn-Popchor in den Niederlanden und den Männergesangverein Materborn. Außerdem war sie musikalische Leiterin beim Musikzug Rindern und des Salonorchesters „Schwarze Rose“ in Emmerich. Im Musikzug Rindern ist Kirchhofer in Kooperation mit der Johanna-Sebus-Grundschule Rindern noch in der Instrumentalausbildung tätig. Im Dünenorchester Wissel leitet sie das Nachwuchsorchester und ist außerdem als Instrumentaldozentin und als Dozentin bei Workshops tätig.

Die Musikerin kennt den Musikverein Kalkar von ihrer Aushilfstätigkeit als Flötistin beim Herbstkonzert 2019. Sie dachte damals schon, „so ein Orchester möchte ich auch mal dirigieren.“ Die Zeit kam für sie schneller als gedacht. Die Arbeit mit Musik-Amateuren macht ihr viel Spaß. Sie sieht ihre Aufgabe als Dirigentin darin, die Musiker zu fordern und zu fördern. Aktuell heißt das für den Musikverein Kalkar, die Spieler der Erwachsenenbläserklasse von 2018 in das Hauptorchester zu integrieren. Alle sollen dabei Spaß haben, sich akzeptiert und geschätzt fühlen, betont die neue Leiterin.

Herbert Kammans, der Mann für die Öffentlichkeitsarbeit im Musikverein, erzählt: „Wenn man die Wohnung unserer neuen Dirigentin betritt, sieht man sofort viele Musikinstrumente. Neben den schon genannten Instrumenten stehen dort eine Trompete, ein Tenorhorn, eine Klarinette, ein Saxophon und eine Posaune. Ob man es glaubt oder nicht, Marina spielt sie alle.“ Auf die Frage, warum sie so viele Instrumente spiele, habe ihm die neue Kollegin gesagt: „Wenn ich die Schwierigkeiten und Probleme an und mit den Musikinstrumenten kenne und wenn ich weiß, wie ich diese Schwierigkeiten meistern kann, dann bin ich auch in der Lage, anderen Hilfen zu geben. Außerdem hilft mir die Vielseitigkeit zur Einschätzung, was ich Spielern und Spielerinnen im Orchester zumuten und wie ich sie fördern kann.“

Zum Ausgleich ihrer beruflichen Tätigkeit ist Marina Kirchhofer viel in der Natur unterwegs. Sie geht täglich mit ihren beiden Hunden spazieren, wandert und arbeitet mit großer Freude in ihrem Garten. Übrigens: Hund „Emma“ begleitet Marina zu allen Proben.

Die Musiker freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der vielseitigen Fachfrau und sind überzeugt, dass die musikalische Qualität im Orchester weiter gefördert wird. Wer mehr über den Musikverein Kalkar erfahren möchte oder gar selbst Interesse am Mitspielen hat, kann die Homepage unter www.musikverein-kalkar.de besuchen.

(RP)