Marienschule in Materborn : Sieben auf einen Streich

Die „Grundmänner“ (von links): Tobias, René, Christoph, Lukas, Marcel, Tim und vorne Niklas. Dahinter die Marienschul-Lehrerinnen und die Eltern Rosa und Ludger Grundmann. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kleve-Materborn Die Großfamilie Grundmann in Materborn schrieb in der Marienschule Geschichte. Alle sieben Jungs von Rosa und Ludger Grundmann gingen in den vergangenen 25 Jahren in die Schule an der Königsallee.

Wenn pünktlich zu den Sommerferien die Zeugnisse überreicht werden, dann ist das in der Regel für die Pädagoginnen der Marienschule in Materborn eigentlich nichts besonderes. Am 12. Juli ist es diesmal aber schon ein denkwürdiges Ereignis: Mit Niklas Grundmann verlässt das letzte Kind der Großfamilie die Grundschule.

Ein bisschen ist es wie das Märchen des tapferen Schneiderleins der Gebrüder Grimm: Sieben auf einen Streich! In den vergangenen 25 Jahren besuchten nämlich alle sieben „Grundmänner“ die Marienschule. „Keiner ist an mir vorbei gekommen“, lacht Barbara Meurs, die selbst dort ein Vierteljahrhundert unterrichtet. Ob Einschulung, St. Martins-Umzüge oder Elternsprechtage, Rosa und Ludger Grundmann waren 25 Jahre lang als Eltern ein Bestandteil der Schule und fieberten mit, wenn Niklas (10 Jahre), Tim (12), Marcel (17), Lukas (21, Christoph (25), René (29) und Tobias (31) mit den Zeugnissen nach Hause kamen. „Da gehörten wir hin“, sagt Rosa Grundmann und betont: „Wir waren hier immer total zufrieden. Das ganze Kollegium ist wie eine Familie“.

Info Kein weiter Weg zur Schule Schulweg Der Materborner Schulweg war für die sieben Jungs und die Eltern wahrlich kein Marathon. Die Marienschule-Adresse ist 169, die „Grundmänner“ wohnen auf der selben Straße nur eine hundert Meter weiter.

So sehen das auch die Lehrerinnen. „Ich kenne fünf Jungen der Familie. Sie waren immer zuvorkommend und hilfsbereit“, berichtet Petra Nas, aktuell Klassenlehrerin des zehnjährigen Niklas. „Und die Hausaufgaben hatten sie immer dabei.“ Der Jüngste aus der Dynastie durfte sich auch über die Patenschaft des Bundespräsidenten freuen. „Anlässlich der Geburt kam 2008 Kleves Bürgermeister Theo Brauer zu uns nach Hause und überreichte uns die Urkunde von Horst Köhler“, erzählt Ludger Grundmann.

Claudia Zeich, Schulleiterin der Marienschule, die jetzt alle „Grundmänner“ und viele Lehrerinnen aus den vergangenen 25 Jahren auf den Schulhof zu einem Gruppenfoto und anschließend zum lockeren Plausch in das Lehrerzimmer einlud, schließt sich den zahlreichen Komplimenten an: „Die Jungs waren alle pflegeleicht. So wünscht man sich Kinder und Eltern auf einer Schule. Und wenn in der Schule etwas anzupacken war, kamen die Grundmann-Eltern sofort“, sagt Zeich.