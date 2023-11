Karneval seit dem sechsten Lebensjahr Marie-Claire Bitter wird Tulpenprinzessin in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau · Die 28-jährige Modedesignerin gehört der Hasselter Carnevals Gemeinschaft an und übernimmt am 10. November in der Tiller Mehrzweckhalle das Narrenzepter. Auf der Karnevalsbühne steht sie seit ihrem sechsten Lebensjahr.

08.11.2023 , 05:15 Uhr

Marie-Claire Bitter (4. v. l.) wird die Bedburg-Hauer Narren als Tulpenprinzessin durch die bevorstehende Karnevalssession führen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Stephan Derks

Nicht nur für den Präsidenten des Bedburg-Hauer Tulpensonntagskomitees (BTK) Wolfgang Heimings war es ein angenehmer Termin, im proppenvollen Saal von Rocco‘s Museumscafé zu Füßen von Schloss Moyland die neue Tulpenprinzessin vorzustellen. Doch bevor er sich Marie-Claire Bitter, der künftigen Regentin des niederrheinischen Frohsinns, zuwandte, galt es, sich bei Jessica I. (Elsmann) und ihrer Garde für deren Engagement im niederrheinischen Frohsinn zu bedanken, das coronabedingt zwei Jahre gedauert hatte. Dem schloss sich auch Manfred Opgenorth in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Stephan Reinders gerne an. Zudem betonte die Direktorin von Schloss Moyland, Julia Niggemann, die enge Kooperation zwischen dem Schloss und dem Karneval in Bedburg-Hau.