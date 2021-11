Beratung : Frauenberatung Impuls in Goch verjüngt sich

Maria Peeters (links) und Laura Zwar, die von ihr eingearbeitet wir, um im Sommer die Leitung von „Impuls“ zu übernehmen. Foto: Anja Settnik

Goch Nachdem vor einigen Monaten schon die langjährige Beraterin Hildegard Wolff in den Ruhestand ging, bereitet jetzt Maria Peeters, die Leiterin der Frauenberatungsstelle „Impuls“ in Goch, ihren Rückzug vor. Sie kann das mit großer Gelassenheit tun, denn es ist bereits eine Kollegin eingestellt, die Impuls fortführen soll.

Laura Zwar, 38 Jahre alt, wird in die Leitung eingearbeitet. Bis Sommer hat sie noch die erfahrene Maria Peeters an ihrer Seite, dann ist sie die Chefin. Im Team mit Marion Claaßen und Maren Haukes-Kammann wird sie wie bisher Frauen in verschiedenen problematischen Lebenslagen beraten.

Laura Zwar ist Diplom-Pädagogin und Systemische Familientherapeutin, außerdem ist sie Fachfrau für Selbstsicherheitstraining. Das konnte sie gut während ihrer Jahre als Schulsozialarbeiterin gebrauchen. „Ich habe an einer Gesamt- und einer Realschule Jugendliche von der fünften bis zur zehnten Klasse beraten, vorwiegend waren es Mädchen, mit denen ich viel präventiv gearbeitet habe“, erzählt sie. Um Streit, Probleme mit den Eltern, Beziehungsstress und Essstörungen sei es gegangen – viele dieser Themen betreffen auch erwachsene Frauen. Gerade das Thema Essstörungen wird Laura Zwar von Maria Peeters übernehmen; dazu hat es in der Vergangenheit bei Impuls diverse Kurse gegeben. Durch Corona und die Notwendigkeit, Abstand zu anderen zu halten, sind die zum Erliegen gekommen, man setzt aufs kommende Jahr. „Individuelle Beratung ist aber jederzeit möglich, hier in Goch und nach Terminvereinbarung auch in Kleve, Geldern und Emmerich“, sagt Maria Peeters.