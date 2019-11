Kranenburg : Marc, der Musikalische regiert in Kranenburg

Kranenburg Marc Diedenhoven regiert die Grenzgemeinde. Sein Funkenmariechen ist Miriam Hölscher.

Vorher genossen noch der Amtsinhaber, Prinz Peter der Praktische, sein Funkenmariechen Karin sowie die Garde letztmalig das Bad in der Menge. Dann wurde es ernst für den „Praktischen“, denn er musste das Narrenzepter abgeben. Doch bevor Peter und Karin die Bühne verließen, dankte er allen für die grandiose Unterstützung während einer unvergesslichen Session. „Wir sind stolz, dass wir Prinz und Funkenmariechen der Krunekroane sein durften“, verabschiedeten sich die Beiden, nachdem Bürgermeister Günter Steins das Narrenzepter aus dem Jahre 1958 angenommen hatte, um es dem „Neuen“ zu übergeben. Einen Augenschmaus boten die Tanzgarden der Krunekroane. Solomariechen Maike Schreurs stand in nichts nach. Das Stimmungsbarometer weiter in Richtung Höhepunkt trieben die Arbeitsbienen mit dem Krunekroane-Lied, wobei auch Jacky und Christian eine Kostprobe ihrer Sangeskunst auf der närrischen Bühne gaben.

Gespannt wartete die Narrenschar auf das Vorstellungsstück der Disco Krunekroane, mit dem sie den 45-jährigen Marc Diedenhoven, der als Disponent beim Kranenburger Transportunternehmen Hüttges die Fäden in Händen hält, in Szene setzten und der in seiner Freizeit, wenn er nicht mit der „Wilden Horde“, bei denen er „Spezi“ genannt wird, auf karnevalistischen Wegen unterwegs ist, zudem als DJ den rechten Ton findet. Da lag es nahe, Prinz Marc, an dessen Seite die 25-jährige Miriam Hölscher als Funkenmariechen sein wird, mit dem Beinamen „der Musikalische“ zu versehen.