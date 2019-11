Tischtennis : Mara Lamhardt bei Bundesrangliste dabei

Volle Konzentration bei Mara Lamhardt (WRW Kleve). Foto: Jörg Fuhrmann

Kleve Tischtennis: Bei Top 48 qualifizierte sich die WRW-Spielerin als 17. Lea Vehreschild (DJK Kleve) schied aus.

(RP) Mara Lamhardt (Weiß-Rot-Weiß Kleve) hat sich beim Top 48-Bundesranglistenturnier Jugend 18 in Gaimersheim (Bayern) für die Top 24-Bundesrangliste qualifiziert, die am Wochenende in Landsberg (Sachsen-Anhalt) stattfindet.

Lamhardt setzte sich in Gaimersheim souverän durch. In den Gruppenspielen gewann die WRW-Spielerin, die bei den Klever Damen in der Regionalliga und Oberliga spielt, gegen Margarita Tischenko (SV Schott Jena), Julia Heidelbach (Kasseler Spvgg. Auedamm) und Josephine Specht (TTSV Aufbau Jatznick) bei Niederlagen gegen Tingzhuo Li (TTC G.-W. Staffel 1953) und Lisa Wolschina (Cottbuser TT-Team). Damit erreichte sie die Plätze 17 bis 32. Mit Erfolgen über Franziska Brickl (DJK Ettmannsdorf) und Natalie Gliewe (TTC Langen 1950) schaffte sie als 17. den Sprung in die nächste Runde, die jetzt in Sachsen-Anhalt stattfindet.

Dort hat sie es in der Gruppe mit fünf Gegnerinnen zu tun: Alexandra Kaufmann (SV Böblingen), Anna Schüler (SV Friedrichsgabe), Lisa Göbecke (Torpedo Göttingen), Leonie Hildebrandt (TSV 1862 Radeburg) und Franziska Brickel (DJK Ettmannsdorf). Das große Ziel von Lara Lamhardt ist nun die Top 12, die am 15./16. Februar in Bergheim (NRW) ausgetragen wird. Neben Lamhardt vertreten noch Leonie Berger (Borussia Düsseldorf), Hannah Schönau (TTF Kreuzau)und Charlotte Schönau (TTC GW Fritzdorf) die Farben des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes.