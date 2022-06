kleve-reichswalde : Manuel Thiele ist stolzer Schützenkönig in Reichswalde

Manuel Thiele ist stolzer Schützenkönig in Reichswalde

Kleve-Reichswalde Die Reichswalder St.-Hubertusschützen freuen sie sich jetzt, auf Freitag, 17. Juni, wenn der festliche und fröhliche Krönungsball mit ihren neuen Majestäten Manuel und Nicole Thiele und deren Thron stattfindet.

(RP) Als Präses Philip Peters gemeinsam im Gebet mit den Reichswalder St.-Hubertusschützen vor dem Königsschießen den Heiligen Hubertus um Fürsprache am Throne Christi bat, ahnte vermutlich noch keiner der Anwesenden, welche Bedeutung diese Bitte noch am gleichen Tag bekommen sollte.

Schießmeister Michael Ramakers hatte nach zweijähriger Schützenfestpause einen Vogel aufstellen lassen, der nicht ganz so zäh und hartnäckig im Fangkorb verweilen sollte, wie das früher schon der Fall war. Die Flügel schossen Uwe v.d. Heusen und Gerome Ramakers, den Kopf Anne Collisi und den Schwanz Yannik Bosque von der Stange. Es war schon die ganze Zeit ordentlich Trubel auf dem Festplatz, schließlich wollte jeder wissen, wer und wie viele denn heute für den Königsschuss vortreten werden.

Unter freudigem Jubel und Applaus traten Manuel Thiele und mit ihm Peter Kromwyk vor. Die beiden lieferten sich einen kurzen, fairen und engagierten Wettkampf. Manuel Thiele war am Ende der glücklichere Sieger. Die Reichswalder St.-Hubertusschützen haben einen neuen König und eine neue Königin und danken im Stillen ihrem Namenspatron. Jetzt freuen sie sich am Freitag, 17. Juni, auf einen festlichen und fröhlichen Krönungsball mit ihren neuen Majestäten Manuel und Nicole Thiele und deren Thron. Alle Reichswalder sind eingeladen, an der feierlichen Inthronisierung des neuen Schützenkönigs teilzunehmen.