Mann stirbt in Gefängnis in Kleve - NRW-Opposition sieht Justizskandal

Tödlicher Brand in Klever Gefängnis

Der Zellengang der Justizvollzugsanstalt in Kleve (Archiv). Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Nach dem Tod eines unschuldig ins Gefängnis gesperrten Syrers spricht die Opposition in NRW von einem Justizskandal. NRW-Justizminister Biesenbach habe wichtige Fakten verschwiegen, kritisierte SPD-Fraktionsvize Sven Wolf.

Der Syrer war zwei Wochen nach einem Feuer in seiner Gefängniszelle gestorben. Er hatte mehr als zwei Monate lang zu Unrecht im Gefängnis gesessen, wie die Behörden einräumen mussten. Hintergrund: Ein gesuchter Dieb aus Mali soll sich in Hamburg zufällig mit dem Namen des Syrers ausgegeben haben. Obwohl dieser nur als Aliasname im Haftbefehl des Mannes aus Mali stand, wurde der Syrer Anfang Juli in Geldern festgenommen und ins Gefängnis gebracht.