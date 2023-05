Fotofahndung der Polizei Mann stiehlt Auto in Kleve und wird danach geblitzt

Am 13. März verschaffte sich ein Unbekannter Tatverdächtiger über eine unverschlossene Terrassentür Zutritt in eine Doppelhaushälfte am Friedrich-Ebert-Ring. Aus dem Gebäudeinneren stahl er einen Fahrzeugschlüssel sowie weitere Wertgegenstände. Danach flüchtete der Tatverdächtige mit dem vor dem Haus abgestellten, gelben VW Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-PB 116 vom Tatort.