Raubprozess startet Mann nach Tankstellen-Überfall in Kleve vor Gericht

Ein 39 Jahre alter Marokkaner muss sich ab Montag vor dem Landgericht in Kleve verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten schweren Raub vor. Demnach soll der Angeklagte am 31. März dieses Jahres um 20.18 Uhr die Shell-Tankstelle an der Hoffmannallee in Kleve betreten und eine Kassiererin unter Vorhalt eines Messers dazu aufgefordert haben, ihm Geld zu geben.