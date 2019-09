Polizeibericht : Mann durch Scheibe geworfen: Zeugen gesucht

Kleve Nach einem Streit warf ein Unbekannter einen 36-Jährigen aus Kleve in die Scheibe eines Schnellrestaurants. Das Opfer kam ins Krankenhaus.

Mit diversen Schnittverletzungen in das Krankenhaus gebracht werden musste am späten Montagabend ein 36 Jahre alter Mann aus Kleve. Er war gegen 22.30 Uhr vor einem Schnellrestaurant auf dem EOC-Gelände mit einem Unbekannten, der einen Schäferhund dabei hatte, aus bisher ungeklärter Ursache in Streit geraten und hatte sich in das Schnellrestaurant geflüchtet. Ein zweiter Versuch, sich von dort aus zu entfernen, scheiterte ebenfalls. Als das spätere Opfer sich in Sicherheit wähnte und das Lokal verließ, wurde er von dem Unbekannten erneut angegriffen und gegen die Frontscheibe des Lokals im Eingangsbereich geschleudert, wodurch diese zu Bruch ging. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Verdächtige sich auf dem Parkplatz mit mehreren Personen unterhielt, die in einem grau-blauen Opel Vectra mit Klever Kennzeichen unterwegs waren. Der Angreifer wird mit 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er war mit einem weinroten T-Shirt und Bluejeans bekleidet und trug weiße Sneakers. Auffällig waren diverse Tätowierungen am linken Oberarm. Die Kripo Kleve, Telefon 02821 5040, sucht weitere Zeugen.