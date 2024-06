Urteil gefallen Mann aus Kranenburg soll Frau gewürgt und angefahren haben

Es waren fürchterliche Stunden, die eine Frau Anfang April in den Wäldern der niederländischen Nachbargemeinde Berg en Dal erlebt haben soll. Die Richter in Arnheim beschrieben das Erlebte gar als „schockierend, schmerzhaft und beängstigend“, wie die niederländische Tageszeitung „De Gelderlander“ berichtet. Der Fall ist in Details seltsam nebulös. Was war passiert?