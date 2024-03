Branche in der Krise Teile des Kreises Kleve praktisch ohne Taxi-Versorgung

Das Taxi- und Mietwagengewerbe im Kreis Kleve war bereits vor der Corona-Pandemie in einer problematischen Lage: Die Höhe der Kosten näherte sich den Erlösen – eine Situation, die an vielen Orten in Deutschland zu beobachten ist. Hinzu kommt: In der Krise konnten die Kosten nicht in gleichem Maße wie die Erlöse heruntergefahren werden, sodass sich die grundsätzlichen Probleme weiter zugespitzt haben.