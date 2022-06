Niederrhein : Zeltlager der Malteser-Jugend in Kalkar

Unterm Zeltdach feierte die Malteser-Jugend einen Gottesdienst mit Pfarrer Karsten Weidisch. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Mehr als 100 Kinder aus der Diözese Münster genossen am Pfingstwochenende die Gemeinschaft. Das Miteinander stand hier im Vordergrund.

An den Zeltlagern der Malteser-Jugend in der Diözese Münster nimmt Isabell Voß schon seit Jahren teil, die Frau aus Kalkar kennt sich aus. Sie ist erfahrene „Teamerin“, also Betreuerin der Lager. So musste sie nicht lange überlegen, als es um die Leitung des diesjährigen Pfingstzeltlagers ging. Zusammen mit Anne-Kathrin Reckinger und Kristin Wälbers übernahm Voß am Wochenende die Verantwortung für die Traditionsveranstaltung, die erstmals auf dem knapp 12.000 Quadratmeter großen Zeltplatz des Internationalen Pfadfinder-Treffpunkts am Kalkarer Kasernenweg stattfand.

„Das Pfingstzeltlager zieht seit jeher durch das Gebiet der Diözese. Schon 2021 hätte das Lager in Kalkar stattfinden sollen, doch da machte Corona noch einen Strich durch die Rechnung. Wir sind sehr stolz, nun Gastgeber gewesen zu sein. Und das Areal bot uns absolut beste Bedingungen, besser hätte es kaum laufen können“, so Isabell Voß, die bei der Kalkarer Malteser-Jugend aktiv ist.

Das Lager auf dem Beginenberg fand in diesem Jahr unter dem Motto „Tierisch wild“ statt. Viele der mehr als 100 Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahre kostümierten sich als Giraffe, Papagei, Reh oder Igel. Auch die Gruppen bekamen Tiernamen, und im Zentrum stand die Suche nach dem Tierkönig – einer Schildkröte – anhand von Schatzkarten. Zahlreiche Aufgaben warteten auf die Heranwachsenden. „Die Kinder hatten unglaublich viel Spaß. Am ersten Tag konnten die Kinder an verschiedenen Stationen Teile der Schatzkarte gewinnen. Tags darauf konnte man sich dem Ziel dann mit Rollenspielen nähern, am Abschlussabend wurde der Tierkönig enthüllt. Das haben wir dann als Gruppe kräftig gefeiert“, sagt Isabell Voß. Die Werte des Miteinanders und der Freundschaft würden beim Pfingstlager erlebbar gemacht, sagt die Ehrenamtlerin der katholischen Hilfsorganisation.

Ohnehin sei das Gemeinschaftserlebnis fürs Zeltlager ganz wichtig. Gemeinsam Zelte aufbauen, am Lagerfeuer sitzen, Essen kochen und in Wettbewerben antreten – Kinder und Betreuer wachsen so zusammen. „Wir haben natürlich sehr viel Programm auf die Beine gestellt. Doch wenn dann der Regen einsetzt, muss man schon einmal flexibel sein. Und auch das Elektronik-Technik-Team ist dann gefragt. Es stellte sich nämlich heraus, dass ein Zelt undicht ist. Da mussten wir zügig ein neues Zelt aufbauen“, so Voß. Handwerklich geschickte Improvisationstalente sind im Lager hoch angesehen.