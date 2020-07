Malteser Kalkar : Malteser Kalkar-Goch mit kleinem Ferienprogramm

Kalkar Ferienmaßnahmen gibt es in diesem von der Corona-Krise geprägten Sommer nicht. Deshalb haben die Malteser in Kalkar ein kleines Tagesprogramm für Ferienkinder organisiert. Kollegen aus Essen und Gelsenkirchen unterstützten sie dabei.

Viele Kinder sind traurig darüber, dass in diesen Ferien alles so anders ist: Die meisten fahren diesmal wegen der Corona-Pandemie nicht mit den Eltern in Urlaub, zudem finden die allermeisten Ferienmaßnahmen der Kommunen oder anderer Träger nicht statt. Kleine Angebote, zumindest einzelne Tage durch besondere Aktivitäten aufzuwerten, hat sich zum Beispiel die Ortsgruppe Kalkar-Goch der Malteser ausgedacht. Auf dem Rasen hinter der Pfarrkirche St. Nicolai bauten die Helfer kleine Hütten auf und sorgten für eine ebenerdige „Bühne“, auf der es Vorführungen und einiges zum Mitmachen gab.