Lossprechung : 30 neue Gesellen bei der Maler-Innung

Kreis Kleve Die Auszubildenden wurden in der Begegnungsstätte „Zur Dorfschule“ in Keppeln losgesprochen.

Ihre Ausbildung im Handwerk haben sie geschafft und die Gesellen- bzw. Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt: Das feierten die 30 jungen Maler- und Lackierer mit ihren Angehörigen und Ausbildern in der Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ in Keppeln. Lehrlingswartin Heike Worrall erhob sie offiziell in den Gesellenstand. Obermeister Franz-Theo Dirmeier begrüßte die Junggesellen, deren Familienangehörige, die Ausbilder und Ehrengäste. Er gratulierte dem Handwerkernachwuchs herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung und zu den gezeigten Leistungen.