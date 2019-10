Wettbewerb : Maja Schulte: 3. Preis bei Fremdsprachen

Maja Schulte war beim Wettbewerb erfolgreich. Foto: Freiherr von Stein

(RP) Maja Schulte (Q2) vom Klever Freiherr-vom-Stein-Gymnasium mischte in diesem Jahr beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen deutschlandweit ganz oben mit. Sie belegte unter den 45 besten Oberstufenschülerinnen und -schülern Deutschlands, die sich für das Finale qualifiziert hatten, einen stolzen dritten Platz mit den Sprachen Englisch, Französisch und Niederländisch.

Zusätzlich gewann sie mit ihrer Gruppe und dem Beitrag „Keeping up with the Sprachenfamilie“ auch einen Video-Sonderpreis der E/D/E-Stiftung (Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler).

Schon letztes Jahr war Maja als Zehntklässlerin mit den Sprachen Englisch und Französisch beim deutschlandweiten Sprachenturnier in Meißen sowie beim „Tag der Talente“ in Berlin. In Wuppertal kämpfte sie nun eine Klasse höher im Oberstufen-Wettbewerb in gleich drei Sprachen.

„Wenn man als 17- oder 18-Jähriger sagt: ‘Ich war auf einem 40. Geburtstag’, finden das die Gleichaltrigen zunächst wahrscheinlich nicht so cool“, begann Radio-Moderator Volker Groß (Radio Bonn / Rhein-Sieg) der durch die Preisverleihung führte. Wenn sie aber die Beiträge der Teilnehmenden sähen und von den Preisen erführen, sehe das schon ganz anders aus.

Über Vorrunden mit Videobeiträgen und Klausuren hatte es Maja in die Endrunde des Bundeswettbewerbs geschafft. Hier entschied eine Bundesjury nach Einzelgesprächen, Team-Aufgaben und mehrsprachigen Gruppen-Prüfungen über die Gewinner. Besonders schwierig war es zum Beispiel in einem Rundengespräch Themen wie „Wissen ist Macht – Nicht wissen, macht nichts?“ gleichzeitig auf Altgriechisch, Niederländisch, Englisch und Französisch zu diskutieren. Maja stellte sich trotz leichter Nervosität vor der Gruppenprüfung tapfer allen Aufgaben, trat zum Teil gegen Muttersprachler an und gewann schließlich einen 3. Preis.„Die Kandidaten werden von Jahr zu Jahr besser!“, schwärmte ein Jury-Mitglied.