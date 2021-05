Kellener Heimatgeschichte : Neues Cellina-Heft über Anna von Cleve und das Flora-Quartier

Die Titelseite der 69. Ausgabe von Cellina. Foto: Cellina

Kleve-Kellen Seit 1987 erscheint in ununterbrochener Folge die Cellina Zeitschrift. Selbst zwei Jahre Corona haben die Tradition nicht unterbrechen können. Die nunmehr 69. Ausgabe geht an die Mitglieder des Kellener Heimat- und Kulturvereins sowie in den Verkauf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei Interviews stehen zu Beginn und am Ende der Ausgabe. Der Kellener Christian Nitsch wird vorgestellt, ebenso auch Hans-Georg Kersjes, der fast die Hälfte seiner Lebenszeit im und am Wasser verbracht hat. Die Interviews führten Jürgen Bleisteiner und Wolfgang Dahms.

Herbert Drießen entdeckte bei seiner Spurensuche einen Autor mit Kellener Vergangenheit, der wiederum bei seiner Spurensuche auf Anna von Cleve stieß. Auf den Artikel weist bei dieser Ausgabe das Titelbild hin. Dirk Posdena befasste sich mit dem Flora-Quartier im ehemaligen van den Bergh Industriegelände. Die beiden Bildseiten, die Heinz Leenders zusammengestellt hat, weisen auf das „alte“ Gelände und das sich entwickelnde Fora-Quartier hin und bieteen daher auch ein wenig Orientierung bei der Frage „Wat was doar frugger?“.

Es finden sich zwei Gespräche mit Personen, die nicht nur in Kellen einen Namen haben, und in der Kolumne „Kindheiten“ zwei Nachbarskinder aus den 50er Jahren. Cellina erinnert auch den an den verstorbenen Peter (Pierre) Theunissen. Das hat reichhaltig bebildert Rainer Hoymann übernommen.