Mahnwache : Klever stehen fest zusammen für Frieden

Dicht an dicht standen die Menschen auf dem Koekkoek-Platz, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden und nach Frieden zu rufen. Foto: Markus van Offern (mvo)

KLEVE Es war eine beeindruckende Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine: Rund 700 Menschen kamen zur Mahnwache auf dem Koekkoekplatz.

Fast 77 Jahre, nachdem Kleve am Ende des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Asche lag, erlebte die Stadt am Sonntag eine der größten Friedensdemonstrationen ihrer Geschichte. Rund 700 Menschen kamen zum Koekkoekplatz um an der Mahnwache, zu der CDU, SPD, Grüne, FDP und Offene Klever gemeinsam aufgerufen hatten, teilzunehmen. Sie richtete sich gegen den Angriffskrieg Putins in der Ukraine. Zahlreiche Redner äußerten ihre Solidarität mit den Menschen dort, verlangten nach Frieden und erhielten dafür langen Beifall von den Bürgern, die aus dem ganzen Landkreis nach Kleve gekommen waren.

Der Sonntag, der ganz im Zeichen der schrecklichen Geschehnisse in der Ukraine stand, begann für zahlreiche Klever mit der Narrenmesse in der Stiftskirche. Viele Vereine hatten ihre Abgeordneten geschickt, aber nicht nur eingefleischte Karnevalisten, sondern eben auch zahlreiche Gläubige, die nach Trost und Beistand suchten angesichts des Krieges in Europa, füllten die Reihen der Kirche bis in die letzten Bänke hinein. Diakon Michael Rübo als „Kirchenvirus“ und die Karnevalisten Markus Kock als „Coronavirus“ und Petra Rinke als „Karnevalsvirus“ hatten ein närrisches Zwiegespräch vorbereitet, das die Kirchenbesucher begeisterte und mit viel Applaus bedacht wurde. Für einen Gänsehautmoment sorgte Rübo, der den Klevern am Ende der Narrenmesse dafür dankte, „dass Ihr gekommen seid in einer Zeit, in der die Welt Purzelbäume schlägt und in der Helikopter über Kleve fliegen, um eine frohe Botschaft der Hoffnung und Zuversicht nach draußen zu tragen.“

Auch bei der Narrenmesse in der Stiftskirche war der Krieg in der Ukraine ein großes Thema. Foto: Marc Cattelaens

Anschließend zogen die Karnevalisten geschlossen die Stadt hinunter zum Koekkoekplatz, wo sie auf viele weitere Hundert Menschen trafen, die sich dort versammelt hatten. Viele von ihnen hatten hielten die Flaggen der Ukraine und Europas hoch, einige hatten bemalte Schilder mitgebracht wie etwa Kleves Ex-Bürgermeisterin Sonja Northing, auf deren Plakat zu lesen war: „Stoppt den Mörder Putin“. Der Platz war so voll, dass einige Menschen sogar auf die Wallgrabenzone ausweichen mussten, um noch etwas von den Rednern mitzubekommen.

Arm in Arm für Frieden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bürgermeister Wolfgang Gebing hielt eine starke Rede, in er seine Fassungslosigkeit darüber äußerte, dass Putin den „Krieg nach Europa gebracht“ habe. Er betonte, dass sich auch Teile der russischen Bevölkerung gegen diesen Krieg wendeten. Gebing erklärte seine Solidarität mit den Ukrainern und kündigte am Ende seiner Rede folgendes an: „Ich werde die Verwaltung vorbereiten lassen, dass wir kurzfristig ukrainische Flüchtlinge aufnehmen und beherbergen werden.“ Langer Applaus.