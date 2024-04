Extravaganter Laden in Kalkar Bei Magdalene ist alles exklusiv

So lange man die Fassade auch aus dem Augenwinkel im Blick behält: Kaum jemand – schon gar keine Frau – geht an diesem Schaufenster vorüber, ohne genau hinzuschauen. Weil es dort immer etwas Hübsches zu sehen gibt und weil die Inhaberin dieses Ladens ganz offensichtlich ein Händchen für Schaufenstergestaltung hat. Derzeit haben es Magdalene Michels Schuhe angetan. In einem vergoldeten Bilderrahmen streiten verschiedenste meist hochhackige Exemplare im Miniatur-Format um die Gunst der neugierigen Passanten. Reinkommen können die aber nur, wenn es Freitag ist. Denn die Inhaberin macht sich und ihr Angebot rar. Nur an einem Tag in der Woche öffnet sie ihr Geschäft. Abgesehen von speziellen Zusatz-Events. Im Regelfall aber müssen sich Kauf- oder Stöberwillige gedulden. Und tun das gern, denn der Besuch bei Magdalene Michels ist stets ein Event.