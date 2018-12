Kleve : Appeldorn: Die Madonna im Heiligenhäuschen

Pünktlich vor dem Weihnachtsfest wurden die Figuren liebevoll-gekonnt restauriert.

(RP) Die Vorbereitungen für den Jahreskalender der beiden Kalkarer Gemeinden brachte es an den Tag: Dreizehn Heiligenhäuschen sind auf den Monatsblättern ins Bild gebracht. Das Appeldorner Heiligenhäuschen an der Reeser Straße Ecke (Kreuzung Oyweg/Eselsweg) ist dort nur von außen gezeigt und erwies sich als baugleich mit dem Birgitten-Heiligenhäuschen an der Uedemer Straße in Kehrum.