Auszeichnung LVR vergibt den Rheinlandtaler an das Klever Haus Mifgash

Jetzt soll der Verein den Rheinlandtaler des Landschaftsverbandes bekommen. Die Verleihung ist am 10. Oktober, 17 Uhr, im Museum Kurhaus Kleve und soll den Verein Haus der Begegnung – Beth HaMifgash aus Kleve für sein interkulturelles und vielfältiges Engagement mit dem Rheinlandtaler in der Kategorie „Kultur“ auszeichnen, so der Landschaftsverband Rheinland (LVR). Dabei sei die Fülle der Angebote so vielfältig wie die Menschen, die der Verein erreichen möchte: Sprachkurse, Lesungen, Konzerte, das Mifgash-Café, Meditationen und Kinderyoga, aber auch Veranstaltungen zum Thema Antidiskriminierung oder Flüchtlings- und Asylpolitik sowie Projekte mit Schülern, Aktionen für oder mit internationalen Studierenden, eine ehrenamtliche Bildungs- und Berufsberatung und die Beteiligung an den Afrika- und Menschenrechtsfestivals der Hochschule Rhein-Waal.