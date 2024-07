LVR-Schule in Bedburg-Hau Hier gibt es Unterricht mit der VR-Brille

Seit 2011 ist Frederik Koenen am LVR-Bildungszentrum tätig. Schon seit vielen Jahren legen er und sein Team großen Wert auf virtuelle Angebote und Simulationsräume. Sie entwickelten digitale Alternativen zum Frontalunterricht, da das Raumangebot im Zentrum mit der wachsenden Schülerzahl an seine Grenzen stieß. „In der Pandemie waren wir dann die erste Schule im Kreis Kleve, die nahtlos mit dem Online-Unterricht beginnen konnte“, erinnert er sich. Eine eigene Lernplattform ist nur ein Beispiel für innovative Methoden und Möglichkeiten, die für angehende Pflegekräfte im LVR-Bildungszentrum geboten werden. Ein Highlight ist der Einsatz der virtuellen 360°-Brille, durch die mögliche pflegerische oder notfallmedizinische Situationen simuliert werden können. „Das ist ein beachtliches Hilfsmittel, das wir nicht mehr missen möchten“, schildert Frederik Koenen. „Doch die digitale Welt darf natürlich nicht die reale ablösen, sondern lediglich ergänzen, das Lernen bereichern und mögliche Ängste nehmen.“ Auch die Aufnahme eigener Erklär-Videos habe bereits für großes positives Echo gesorgt. Ungeachtet der vielen hochmodernen Möglichkeiten stehen neun Praxiseinsätze auf unterschiedlichen Stationen sowie bei Kooperationspartnern außerhalb der LVR-Klinik (in der allgemeinen Langzeitpflege) im Ausbildungsplan – von Mensch zu Mensch, „so wie es in dem Beruf nach wie vor am Wichtigsten ist“, sagt der Schulleiter.