Wunschbäume im Kleverland : Weihnachtsbäume für Kinderwünsche

Christoph Güdden von der psychiatrischen Hilfsgemeinschaft, Pflegedienstleitung Marion Kleinmanns-Klein und Oberarzt Benedikt Godo (v.l.) freuen sich mit den Kindern über die vielen Pakete. Foto: LVR Klinik

Kleverland Zur Weihnachtszeit findet man sie immer öfter in der Region: sogenannte Wunschbäume. Dabei können Wünsche für einen guten Zweck erfüllt werden, die meistens Kindern helfen. Wir stellen Beispiele vor.

Für die LVR-Klinik in Bedburg-Hau hat die Aktion schon Tradition: Seit Mitte November konnten Kunden des Klever „Spielinger“-Geschäftes in der Neuen Mitte die Weihnachtswunschzettel am großen, schön geschmückten Tannenbaum abnehmen und direkt vor Ort in das gewünschte Geschenk eintauschen und den Wunsch des Kindes erfüllen, sowie festlich verpacken lassen.

Die Teilnahme der Kunden an der Weihnachtswunschbaumaktion des Geschäfts mit der LVR-Klinik Bedburg-Hau und der Psychiatrischen Hilfsgemeinschaft war auch dieses Jahr wieder groß – viele Wünsche von Kinder und Jugendlichen die sich in psychiatrischer Behandlung befinden, konnten erfüllt werden. „Die kleinen und großen Patienten bekommen so die Chance auf vielseitige und altersgerechte Beschäftigungs- und Spielmöglichkeiten während ihres Aufenthaltes bei uns in der Klinik.“ sagt der Oberarzt der Abteilung, Benedikt Godo.

„Unser Dank geht natürlich auch an alle Kunden, die gerade in den momentan emotional schwierigen Zeiten im Rahmen der langfristig anhaltenden Corona-Pandemie nicht nur an die eigenen Kinder gedacht haben, sondern auch an die Patienten, die bei uns behandelt werden. Sie brauchen vielfältige Hilfe und Unterstützung, somit wurde ihnen eine Freude gemacht“, sagt Chefärztin Beate Linnemann der Kinder- und Jugendabteilung der LVR-Klinik Bedburg-Hau. „Auf den Stationen, in der Tagesklinik und der Ambulanz werden die Kinder große, strahlende Augen haben, wenn sie am Heiligabend die Geschenke auspacken dürfen“, sagt sie. Dazu kamen in diesem Jahr Spenden der Firma IGETEC mit Standorten in Geldern und Bedburg-Hau und von Techbuyer aus Goch. „Hierfür möchten wir uns im Namen des gesamten Teams bedanken“, sagt Amir Djawadi, Facharzt der Abteilung.

Zur Weihnachtszeit findet man die ganz besonderen Bäume immer häufiger in der Region. In der Regel erfüllt man einen Wunsch, der am Baum hängt und tut damit etwas Gutes, meistens Kindern. Beim SOS Kinderdorf Niederrhein freute man sich in diesem Jahr gleich über mehrere Wunschbäume. Dort kümmert man sich unter anderem mit dem beruflichen Bildungsangebot „Aktivcenter Erziehende“ in Kleve um Eltern, die sich neue berufliche Perspektiven aufbauen möchten. Viele von ihnen sind alleinerziehend, häufig ist das Geld zuhause knapp. Gerade an Weihnachten spüren dies die Familien und ihre Kinder. Insgesamt 50 Kinder vom Aktivcenter und aus den offenen Angeboten des SOS-Kinderdorfs haben ihre Weihnachtswünsche auf Zettel geschrieben. Kunden der Köln Arcaden haben die Geschenke gekauft.

Zum wiederholten Male hat auch Kaufland an der Flutstraße in Kleve eine Wunschbaumaktion zu Gunsten des SOS-Kinderdorfs durchgeführt. In diesem Jahr konnten sich die 45 Kinder, die die Kita am Wald besuchen, ein Geschenk wünschen.

Und auch die rund 80 Kinder und Jugendlichen, die im SOS-Kinderdorf in Materborn aufwachsen, freuen sich jedes Jahr auf diese besondere Zeit. Da sie aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, verbringen die Mädchen und Jungen die Festtage in ihren Kinderdorffamilien und Wohngruppen. Neben weihnachtlicher Dekoration und gemeinsamen Aktionen wie Plätzchen backen gehört schon seit vielen Jahren die Tradition dazu, dass die Kinder an Weihnachten ein Geschenk der Galeria-Kunden aus Kleve bekommen. Ob Kuscheltiere, Bausteine, Spiele, Bücher, Sporttasche, Kosmetik oder Mode-Schmuck – jeder Wunsch der drei bis 18-Jährigen wurde erfüllt.