Prozess in Kleve Wie kam es zu dem Mord im Schlaf?

Von Streit zwischen den beiden Frauen, 56 und 84 Jahre alt, wusste man auf der Station der LVR-Klinik in Bedburg-Hau nichts. Sie sollen sich sogar recht gut verstanden haben, so die Pfleger. Und doch kam es in den späten Abendstunden des 22. Januar zum Tod der älteren Dame. Und die Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Es war Mord. Angeklagt ist die 56-Jährige. Sie soll der Mitpatientin im Schlaf Essig-Essenz in den Mund gegossen und sie anschließend mit einem Kopfkissen erstickt haben. Nun muss sie sich vor dem Landgericht in Kleve verantworten.