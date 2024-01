Experte klärt auf Wie erkenne ich ADHS-Symptome bei Kindern?

Max will sich ein Brot schmieren. „Was brauche ich dafür?“, fragt er sich. Brot, natürlich. Max läuft los in die Küche und holt sich eine Scheibe Brot. „Was brauche ich noch?“, fragt er sich. Butter, na klar. Max läuft wieder in die Küche und holt sich die Packung Butter. „Und jetzt?“ Genau, Käse, denkt er sich und läuft wieder in die Küche. Ein Messer? Auch das, denkt sich Max und läuft zum vierten Mal in die Küche.