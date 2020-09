LVR-Klinik Bedburg-Hau : Kirsch verlässt die Kinderpsychiatrie

Ursula Kirsch (M.) und ihre „guten Seelen“, die Sekretärinnen der Chefärztin und Institutsambulanz, bei ihrer Verabschiedung. Foto: LVR-Klinik

Bedburg-Hau Die langjährige Chefärztin geht jetzt endgültig in den Ruhestand. Privat wird sie jetzt mehr Zeit für ihre Familie haben und vor allem ihre Enkel in der Schweiz besuchen können.

Sie hat lange Jahre die Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik Bedburg-Hau betreut, hat den Umbruch in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mitgemacht. Zuletzt arbeitete sie stundenreduziert über ihren Ruhestand hinaus weiter am Standort Geldern. Jetzt aber ist endgültig Schluss, jetzt geht sie in den Ruhestand: Ursula Kirsch, im Dezember 1954 in Thüringen geboren, leitete als Chefärztin die Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik Bedburg-Hau seit 2007. Zuvor war die Psychiaterin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Viersen.

„Wichtig sind aufsuchende begleitende Unterstützung in den Familien, präventive Maßnahmen. Wenn sich erst einmal eine schwere psychische Störung entwickelt hat, bleiben große Narben, wenn man aber früh anfängt mit der Unterstützung, kann das Problem geringer werden“, sagte sie. „Die vielfältigen Angebote, die es bereits gibt und die erfolgreichen Therapiemöglichkeiten müssen Eltern ohne Scham für ihre Kinder in Anspruch nehmen können, ohne bürokratische Hürden und ohne finanzielle Nachteile“, fügt Kirsch an.

Die inzwischen auch stolze zweifache Oma leitete in der LVR-Klinik Bedburg-Hau mit ihren Dependance in Geldern eine Abteilung mit einem fast 30-köpfigen multiprofessionellen Team aus Ärzten, Psychologen, verschiedensten Fachtherapeuten, Sozialarbeitern und Pflegepersonal.

Um die Versorgung im Südkreis zu verbessern, setzte sie sich für die Eröffnung zweier Fachambulanzen in Moers und Geldern ein, in Geldern auch mit dazugehöriger Tagesklinik. „Seit vielen Jahren ist sie neben ihrer Arbeit als Ärztin in zahlreichen Arbeitskreisen tätig, entwickelte neue Behandlungskonzepte, leitete Workshops und wirkte in Gremien der Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärzte ihres Fachgebietes mit. Sie vertritt zudem die Kinder- und Jugendpsychiatrien des Rheinlandes auch in der Vermittlungsstelle des Landesjugendamtes“, schreibt Klinik-Sprecherin Maria Ebbers. Seit 2007 wurden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik zahlreiche neue therapeutische Angebote entwickelt, die vor Ort dringend gebraucht wurden. Dazu gehörten beispielsweise neue Behandlungskonzepte bei Anorexie, ADHS oder Cannabiskonsum. Kirsch setzte sich auch für den Aufbau einer tiergestützten Therapie mit mehreren Hunden ein.

„Ich habe das Gefühlt mit dem hier arbeitenden motivierten und kreativen Team in den zurückliegenden Jahren viel bewegt und verbessert zu haben,“ erklärte sie bei ihrer Verabschiedung als Chefärztin. Darauf dürfe man sich aber nicht ausruhen, denn es gebe immer wieder noch etwas zu ändern und zu optimieren, gab Kirsch dem Team mit auf den Weg.

Privat wird sie damit mehr Zeit für ihre Familie haben und vor allem ihre Enkel in der Schweiz besuchen können. „Das sind die schönen Seiten des Abschieds von einer verantwortungsvollen Leitungsposition, die mir immer sehr viel Spaß gemacht hat“, sagt sie.