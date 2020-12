LVR-Klinik Bedburg-Hau : Große Geschenke für kleine Patienten

Bedburg-Hau Mit einem Wunschbaum in der „Spielinger“-Filiale konnten Kunden Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bedburg-Hau zu Weihnachten ein Geschenk machen. Ein paar Tage läuft die Aktion noch.

Seit November konnten Kunden der Klever „Spielinger“-Filiale in der Neuen Mitte die Weihnachtswunschzettel am großen Tannenbaum abnehmen und direkt vor Ort in echte Geschenke verwandeln. Viele Spender haben sich an der Aktion des Geschäftes mit der LVR-Klinik Bedburg-Hau und der Psychiatrischen Hilfsgemeinschaft beteiligt und so die Wünsche der Kinder und Jugendlichen erfüllt, die derzeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Bedburg-Hau behandelt werden.