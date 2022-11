Mann raubt Auto und bedroht Fahrer : Straftäter flieht bei Ausgang in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau/Kreis Borken Ein 50-Jähriger aus der LVR-Klinik nutzte einen Ausgang zur Flucht. In Vreden bedrohte er einen Mann mit einem Messer. Die Polizei warnt davor, den Straftäter anzusprechen.

Am Montag, 31. Oktober, war der Gesuchte nach Angaben der Polizei gegen 9.15 Uhr auf einem Parkplatz in Vreden plötzlich einfach in ein Auto eingestiegen. Er bat den Fahrer, ihn zu einem Autohaus zu bringen. Dort angekommen, zog der Täter plötzlich ein Cuttermesser, hielt es dem Autofahrer gegen das Bein und zwang den Mann, ihn nun nach Ahaus-Alstätte zu fahren. In der Bauerschaft Beßlinghook forderte der Straftäter sein Opfer auf, zu einem Waldstück zu fahren. Dort zwang er ihn, aus dem Auto zu steigen und flüchtete dann mit dem Wagen. Der Mann aus Vreden verständigte die Polizei, die aufgrund der Beschreibung ermittelte, dass es sich bei dem Täter um den geflüchteten Strafgefangenen handeln muss.