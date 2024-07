Prozessauftakt in Kleve Essig-Essenz eingeflößt und mit dem Kissen erstickt

Ein grausiges Tötungsdelikt in Bedburg-Hau kommt nun in Kleve vor Gericht. Was war geschehen? In der LVR-Klinik war am 22. Januar eine Patientin tot aufgefunden worden. Nach der Obduktion ging die Polizei davon aus, dass sie mit einem Kopfkissen erstickt wurde. Eine Verdächtige wurde festgenommen.