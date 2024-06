Großeinsatz bei LVR-Klinik Bedburg-Hau Psychisch kranker Straftäter nach Flucht von Polizei gefasst

In der LVR-Klinik in Bedburg-Hau ist es am Montagmorgen zu einer Flucht gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, floh ein psychisch kranker Straftäter um kurz vor 11 Uhr, als er sich auf einem begleitetem Ausgang mit einer LVR-Mitarbeiterin befand.