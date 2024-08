LVR-Klinik Bedburg-Hau Das ist die neue Leitung in der Forensischen Psychiatrie

„Die Arbeit mit unseren Patientinnen und Patienten ist sehr spannend. Im Kern geht es um Empowerment, also darum, zu eigenen Entscheidungen und Lösungen zu befähigen. Gemeinsam mit ihnen finden wir alternative Wege für ihr Leben“, sagt Vivi Samara. Dass die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie diese Aufgabe ausgerechnet am Niederrhein erfüllt, ist Zufall. Eine Bedburg-Hauer Kollegin sprach sie 2012 auf einer Jobmesse in ihrer Heimat Griechenland an. Sie vereinbarten eine Hospitation. „Und jetzt bin ich hier“, sagt die 36-Jährige. Zuerst war der Schritt aus Thessaloniki an den Niederrhein eine Umstellung. „Doch die Kollegen haben es mir leichtgemacht. Ich fühle mich in sehr wohl in unserem Team.“