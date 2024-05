Ende einer Ära Chefarzt der LVR-Klinik Bedburg-Hau geht nach 33 Jahren

Aus familiären Gründen zog der Arzt nach zwei Jahren auf der Hochseeinsel in den Kreis Kleve. Da ihm als einzig freie Arztstelle in einer Klinik eine Weiterbildungsassistentenstelle für Psychiatrie in der LVR-Klinik Bedburg-Hau angeboten wurde, zögerte er nicht lange – und nahm am 1. März 1991 seinen Dienst auf. Geblieben ist er bis heute. In den ersten Jahren war Alexander Pantelatos in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig: Krisenintervention, Allgemeine Psychiatrie, Geronto-Psychiatrie und Suchtabteilung. 1997 absolvierte er die Facharztprüfung. Unbenommen lag ihm der Suchtbereich besonders am Herzen. Denn hier ging es neben der psychotherapeutischen Arbeit immer auch um medizinische Fragestellungen. „Suchtpatienten leiden seelisch und körperlich. Beides müssen wir behandeln“, sagt er.