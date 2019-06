LVR-Klinik Bedburg-Hau : Moderne Klinik im Jugendstil-Denkmal

Die LVR-Klinik Bedburg-Hau blieb als Ensemble seit ihrer Erbauung 1911 geradezu komplett erhalten. Andreas Stürmer vom LVR-Denkmalamt in Brauweiler stellte im Krankenhausausschuss das Denkmal vor.

Sowohl die liebevoll gezeichneten Häuser mit ihren vielen Details als auch die Struktur der Klinik-Anlage mit der trennenden „Mulde“ in der Mitte, mit den locker gestellten Stationsgebäuden, der Reihe der prächtigen Arzthäuser und nicht zuletzt den „Spezialbauten“ wie der (Vierkant-)Gutshof, die Schlachterei oder das Kraftwerk. Der Ersatzneubau der Forensik, die Zentralwäscherei oder der Neubau für die Akut-Psychiatrie entlang des Johann-van-Aken-Ringes wurden auf freien Flächen am Rand der Anlage errichtet. Denkmalschützer Andreas Stürmer stellte die Anlage den Mitgliedern des Krankenhausausschusses 4 vor. Anschaulich erklärte Stürmer die Liegenschaft, zeigte den Originalplan der gerade frisch eröffneten „Rheinische Provinzial-, Heil- und Pflegeanstalt Bedburg (Kreis Cleve)“ von 1912 und legte ein aktuelles Luftbild darüber: die Anlage hat sich kaum geändert. Nicht mehr da ist leider das prächtige Brückenbauwerk über die „Mulde“, das mit seinen Obelisken-förmigen Pfeilern belege, wie detailverliebt die Planer der Provinzial-Anstalt die Klinik gezeichnet haben. Das zeigt sich auch an der Zentralverwaltung mit dem Casino. Diese Details haben bis heute überdauert: Der Balkon vor dem Casino, die Sandsteingesimse, die aufwendigen Verzierungen in der Fassade bis hinauf zum geschwungenen Giebel und dem darüber thronenden Türmchen – Jugendstil aus den Gründerjahren lässt sich hier wunderbar ablesen. Und die Verwaltung ist bis heute im Dienst: Die Ärztliche Direktorin Anita Tönnesen-Schlack hat hinter hohen Fenstern hier ihre Büros wie der Kaufmännische Direktor Stephan Lahr. „Das wird auch so bleiben“, bestätigt Lahr die gesicherte Nutzung des Denkmals.