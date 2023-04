Langjähriger Leiter der LVR-Klinik Alexander Eckert ist gestorben

Der langjährige Leiter der LVR-Klinik Bedburg-Hau, Alexander Eckert, ist tot. Er starb nach langwieriger kräftezehrender Krankheit im Alter von 79 Jahren in Goch. Die Beisetzung ist am Montag, 24. April, 11 Uhr auf dem Friedhof der Stadt Kleve. 1992 übernahm er als Nachfolger von Dr. Graffelder die ärztliche Leitung der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Er war zuvor Leiter des Fachbereichs Allgemeine Psychiatrie 1, Abteilungsarzt der Abteilung für Suchtkrankheiten und Psychotherapie sowie Leiter der Abteilung 2 für forensische Psychiatrie. Eckert wurde 1944 in Breslau geboren und nach Grundschule, Gymnasium und Wehrdienst studierte er Psychologie und Medizin an der Universität Würzburg. 1986 begann er als Abteilungsarzt in der Klinik Bedburg-Hau, die er später 13 Jahre bis 2005 leiten sollte. Seine Nachfolgerin wurde 2006 Marie Brill – dann als ärztliche Direktorin.