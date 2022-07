Ausbruch in Bedburg-Hau : 39-Jähriger aus Psychiatrie geflohen – Polizei sucht mit Hubschraubern

Bedburg Am frühen Dienstagmorgen ist ein Mann aus der LVR-Klinik in Bedburg-Hau geflohen, der dort seit 2019 wegen Raubdelikten untergebracht war. Er könnte Helfer gehabt haben. Die Suche mit Hunden und Hubschraubern war bisher erfolglos.

Am Dienstag ist gegen 3.15 Uhr ein 39-jähriger Mann aus der LVR-Klinik geflohen, wo er seit 2019 geschlossen untergebracht war. Der Mann gilt als gefährlich: „Eine Fremdgefährdung ist in diesem Fall nicht auszuschließen“, sagt Karin Knöbelspies, Sprecherin des Landschafstverbandes Rheinland. Der Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie der LVR-Klinik-Bedburg-Hau lagen Raubdelikte aus dem Jahr 2016 zugrunde, die der 39-Jährige im Ruhrgebiet begangen hatte. Es kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Flüchtige Helfer hatte. Der Mann sei in der Forensik der Klinik in Bedburg-Hau im Maßregelvollzug nach Paragraf 64 untergebracht, bestätigt Knöbelspies. Dieser Paragraf regelt den Maßregelvollzug für Straftäter, bei denen eine Abhängigkeit von Medikamenten, Drogen oder Alkohol vorliegt.