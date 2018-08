LVR Auszubildende Bedburg-Hau

Fünf neue Auszubildende an LVR-Klinik

Bedburg-Hau In Bedburg-Hau haben die jungen Leute in unterschiedlichen Bereichen ihren Dienst angetreten.

(RP) An der LVR-Klinik Bedburg-Hau haben im August fünf neue Auszubildende ihren Dienst angetreten. Die neuen Auszubildenden werden in den Berufen Verwaltungsfachangestellte/-r, Kauffrau/-kaufmann im Gesundheitswesen, Medizinische/-r Fachangestellte/-r und Bauzeichner/-in ausgebildet.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder einigen jungen Leuten eine qualifizierte Ausbildung bei einem der größten Arbeitgeber in der Region anbieten können und somit einen Beitrag zur beruflichen Qualifizierung leisten“, so Jürgen Reintjes, stellvertretender Personalleiter der LVR-Klinik Bedburg-Hau.