Saniertes Haus in Kalkar Ein kleines Denkmal am alten Ortseingang

Es ist nicht das erste Haus in Kalkar, das er kaufte, um es möglichst originalgetreu zu sanieren. Nicht mit dem Ziel, aus der Vermietung eines höherwertigen Hauses eine gute Rendite zu erwirtschaften, sondern um so einen persönlichen Beitrag zu leisten, Kalkar Stück für Stück noch schöner zu machen, versichert Lutz Kühnen. Ihm gehe es dabei zudem um Nachhaltigkeit, darum, Häuser zu erhalten, statt sie durch Neubauten zu ersetzen. Und das Ganze im Einklang mit dem Denkmalschutz. Die Maßgabe des „zirkulären Bauen“ hat Kühnen auch bei seinem Projekt Hanselaerstraße 37 umgesetzt. Ein Wohnhaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist geblieben, was es immer war, nur sensibel zeitgemäß modernisiert.