Landtagswahl : Lutz Kühnen erreicht für Landtagswahl Listenplatz 2

KALKAR Nehmen die Freien Wähler in NRW die Fünf-Prozent-Hürde schafft es der Kalkarer Kommunalpolitiker in den Landtag. Er hat mit dem Listenplatz sehr gute Chancen.

In den Kommunen haben Wählergemeinschaften, die sich neben den traditionellen Parteien gebildet haben, oft großen Erfolg. In Goch und Kalkar stellen sie gar den Bürgermeister. Die Zustimmung der Bürger zu diesen Vereinigungen lässt sich vielerorts mit der Enttäuschung über die einstigen Volksparteien erklären. In Kalkar etwa fuhr das Forum bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 stolze 31,4 Prozent der Stimmen ein. Jetzt möchte Fraktionschef Lutz Kühnen in den Landtag einzuziehen. Dazu braucht er fünf Prozent der Wählerstimmen. Bei Bundes- und Landtagswahlen gilt nach wie vor die Fünf-Prozent-Hürde.