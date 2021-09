Jugendzentrum Lupe : Aktionstag für Jugendliche am Sonntag in Bedburg-Hau

Kistenklettern ist nur ein Angebot beim Aktionstag für die Jugend in Bedburg-Hau. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Bedburg-Hau Arbeitskreis "Stellung beziehen und sich einmischen" lädt Jugend zum Aktionstag ein. Viel Programm gibt es am Sonntag rund um das Jugendzentrum „Lupe“.

Im Jahr 2004 wurde in Bedburg-Hau ein runder Tisch zum Thema Jugendschutz eingerichtet. Die Schirmherrschaft des Arbeitskreises „Stellung beziehen und sich einmischen“ wurde damals vom Bürgermeister übernommen. Darin vertreten sind Mitglieder der Gemeinde, des Jugendamtes des Kreises Kleve, der Kirchengemeinde, der Polizei, der Joseph-Beuys-Gesamtschule Kleve und des Jungendheimes Lupe. In diesem Arbeitskreis werden Probleme an den Schulen oder im Freizeitbereich besprochen. Die Gruppe führt regelmäßig verschiedene Aktionen durch, so etwa einen Elterninformationsabend über Cybermobbing, wie man richtig den sozialen Medien umgeht und was man zu Handykonsum wissen muss.

Da in der Coronakrise viele Aktivitäten ausgefallen sind, will der Arbeitskreis nun wieder öffentlich sichtbar werden – mit einem Aktionstag in Bedburg-Hau. Dabei will man mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen, frei nach dem Motto: Was geht – und was fehlt in Bedburg-Hau und Umgebung? „Wir wollen die Bedürfnisse erfahren, um eventuell daran etwas verändern zu können. Oder bestimmte Gremien darüber informieren“, sagen die Organisatoren.