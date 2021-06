Schüler vom Berufskolleg Kleve : Junger Forscher erfolgreich beim Bundeswettbewerb

Wurde zweiter Sieger beim „Jugend forscht“-Bundeswettbewerb: Loukas Kordos. Foto: Marquardt Foto: Jana Marquardt

Heilbronn/Kleve Der 17-jährige Loukas Kordos vom Berufskolleg Kleve holt im Fachgebiet Technik den zweiten Platz bei „Jugend forscht“. Er hat einen zweibeinigen Roboter programmiert.

Die niederrheinischen Regional- und Landessieger des Wettbewerbs „Jugend forscht“ in Krefeld haben nun auch beim Bundesfinale in Heilbronn überzeugt. Alle vier Teams vom Niederrhein haben Siege und Preise eingeheimst. „Eine tolle Bilanz“, schwärmt Ralf Wimmer von der Unternehmerschaft Niederrhein. Auch der Wettbewerbsleiter des Regionalwettbewerbs in Krefeld, Thomas Zöllner, gratuliert allen Bundessiegern und richtet den niederrheinischen Teilnehmern einen ganz besonderen Dank aus. „Sie haben anschaulich gezeigt, dass MINT-Projekte spannend und sehr vielseitig sind. Ganz nebenbei hat sich der Niederrhein als waschechte Ideenschmiede entpuppt.“

Beim Bundesfinale von Jugend forscht hat Loukas Kordos (18) vom Schülerforschungszentrum am Berufskolleg Kleve im Fachgebiet Technik den zweiten Platz belegt. Der Jungforscher hatte einen zweibeinigen Roboter entworfen, der sich gehend fortbewegen kann. Mit ihm will der Jungforscher Rettungskräfte bei ihren Einsätzen entlasten. Sie sollen ihr Leben nicht auch noch in Gefahr bringen und die Arbeit lieber jemandem überlassen, der weder seine Kräfte noch sein Leben verlieren kann.