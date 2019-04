DSDS-Kandidat aus Kranenburg : Kepser gastiert mit Ferretti beim Angrillen

Kleve Der Kranenburger DSDS-Kandidat Lukas Kepser nimmt seinen Freund Nick Ferretti mit in den Klever Forstgarten. Der Neuseeländer kann noch Superstar werden.

Dass Lukas Kepser aus Kranenburg beim sogenannten Angrillen der Metzgerei Quartier am Freitag, 10. Mai, auftritt, ist schon seit Wochen bekannt (wir berichteten). Der 24-Jährige hatte es beim RTL-Talentwettbewerb „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bis in die erste Live-Show und unter die besten Zehn geschafft. Dort aber endete seine Reise vor drei Wochen, zu wenige Zuschauer votierten für den BWL-Student (wir berichteten).

Ganz vorbei aber ist für ihn die DSDS-Reise noch nicht: Seine Gitarre nämlich nimmt weiterhin am TV-Format teil. Lukas Kepser überließ dem Superstar-Aspiranten Nick Ferretti sein Instrument, mit der er es unterdessen bis in die Top-Vier geschafft hat. „Nick ist der beste Sänger und kompletteste Musiker. Daher hoffe ich, dass er auch Superstar wird. Ich würde es ihm sehr wünschen und gönnen“, sagt Kepser. Am kommenden Samstag, 27. April, fällt die Entscheidung im TV, auch Poptitan und Jurychef Dieter Bohlen sieht den Familienvater als Favorit.