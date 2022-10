Mit Musik von Lukas Kepser : Lebenshilfe Kleverland feiert Jubiläum

Sänger Lukas Kepser sorgte in der Materborner Mehrzweckhalle für beste Unterhaltung.

Kleve 1972 – vor 50 Jahren – fand die Gründungsversammlung statt und es gab die erste Wohnfamilie. Jetzt wurde in der Mehrzweckhalle Materborn das Jubiläum gefeiert.

Tine Schmidt von der Wohngruppe Kleve und Sandro Jägers, Bewohner der Außenwohngruppe Nierswalde, sind die ersten, die das Mikrofon in die Hand nehmen: „Herzlich willkommen zu 50 Jahre Lebenshilfe Kleverland. Wir wünschen Euch allen viel Spaß.“ Gemeinsam mit Andrea Franken moderieren die beiden die große Jubiläumsfeier in der Mehrzweckhalle gegenüber dem Wohnpark Materborn an der Dorfstraße. Und trotz einer gewissen Nervosität – schließlich ist das ihr erster Bühnenauftritt - meistern sie ihre Aufgabe ohne Probleme. „Wir haben vorher gut geübt“, so Tine. Eigentlich sollte die Party im Wohnpark als „Open-Air“-Veranstaltung stattfinden, aber aufgrund der wechselhaften Wetterprognose zog man um in die Halle.

Vor 50 Jahren wurde die Lebenshilfe Kleverland, ein Verein, der sich für Menschen mit Behinderung einsetzt, gegründet. Den Startpunkt setzte eine Gründerversammlung am 25. September 1972. Man wollte raus aus den „Hinterzimmern“, hinein in die Öffentlichkeit. Ziele waren die volle Anerkennung der Menschen mit geistiger Behinderung und Teilnahme am normalen Leben. Mittlerweile gibt es verschiedene Einrichtungen – für Kinder bis zum Senior. Die Lebenshilfe hilft beim Wohnen, bei der Arbeit und der Freizeit, bei der Pflege und in Kindertagesstätten.

Am Samstag wurde das goldene Jubiläum mit einer großen Party gefeiert. Gudrun Hütten, Vorsitzende des Vereins, sprach einige Begrüßungsworte. Meilensteine seien für sie die Inklusion in Kindergarten und Schule gewesen. „Die Kinder spielen miteinander, akzeptieren sich und wachsen rein in das gemeinsame Leben“, sagte Gudrun Hütten. Sie dankte den Eltern, die vor 50 Jahren anfingen, damit etwas Gemeinsames entsteht. Sandro Jägers erklärte, er fühle sich sehr wohl in seiner Wohngruppe. „Hier werde ich ernst genommen und gut verstanden.“

Die Lebenshilfe biete ein Zuhause, so Andrea Franken. „Die Stadt Kleve hat mit der Lebenshilfe einen starken Partner, der das nach vorne bringt, was längst Normalität sein sollte“, sagte sie. Der stellvertretende Bürgermeister Joachim Schmidt gratulierte zum runden Geburtstag. „Der Grundgedanke ist es, dass Menschen mit Behinderung mit uns gemeinsam wohnen. Der Wohnpark Materborn hat sich wunderbar hier in der Gegend eingefügt, die Menschen sind eine Bereicherung für diesen Ortsteil.“ Das Haus gehört zu den ganz besonderen Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre, der Wohnpark Materborn wurde in 2016 eröffnet. Der Bürgermeister wünschte, dass aus der Erfahrung der letzten 50 Jahre weiterhin eine gute Zukunft für die Lebenshilfe erwächst.

Vor der Feier fand in der St.-Anna-Kirche Materborn ein Ökumenischer Gottesdienst statt. Ein buntes Programm wartete auf die vielen Gäste. Beim Geburtstagslied „Viel Glück und viel Segen“ stimmten viele mit ein, bevor unter dem Motto „Musik ohne Grenzen“ ein Klatsch- und Bewegungstanz zum Mitmachen vorgeführt wurde. Mit gleich zwei Auftritten sorgte der Kranenburger Sänger Lukas Kepser, bekannt aus der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“, für beste Unterhaltung. „Mir ist es wichtig, allen einen schönen Tag zu bescheren“, sagte er. Sandro Jägers stellte den Sänger in einem kurzen Interview vor. Darüber hinaus erlebten die Gäste eine Vorführung der Budo-Sportgruppe, bei der Menschen mit und ohne Behinderung mitmachten. Es wurden verschiedene Interviews geführt, unter anderem mit Mitarbeitern der Tagespflege, vom Fachbereich Wohnen und vom Fachbereich Kindertagesstätte. Außerdem freuten sich die Gäste über ein Theaterstück der Wohngemeinschaft Gartenstraße in Goch, über den musikalischen Vortrag von Chris Pepper und die Witze-Erzählung von Heinz-Gerd Fehlemann. Es gab außerdem Tänze und Vorträge der Kitas. Mit viel Applaus bedankten sich die Besucher für das attraktive Programm.

An einigen „Marktständen“ konnten sich die Gäste unter anderem über verschiedene Fachbereiche, aber auch über „Domus“, ein Integrationsunternehmen der Lebenshilfe, informieren. Fotos und Broschüren zeigten, wie in den verschiedenen Bereichen gearbeitet wird.