Kalkar : Nach 44 Dienstjahren in den Ruhestand

Kalkar Kommando über das Zentrum Luftoperationen von Klaus Habersetzer an Thorsten Poschwatta übergeben. Nach über 44 Jahren Dienstzeit als Offizier der Luftwaffe geht der 64-Jährige in den Ruhestand.

(RP) Nach drei Jahren ist Schluss: Mit einem feierlichen Übergabeappell hat der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, das Kommando über das Zentrum Luftoperationen von Generalleutnant Klaus Habersetzer an Generalleutnant Thorsten Poschwatta übergeben. Habersetzer war seit 2018 Kommandeur des Zentrums Luftoperationen und ranghöchster Soldat des Luftwaffenstandortes Kalkar-Kleve. Nach über 44 Jahren Dienstzeit als Offizier der Luftwaffe tritt der 64-Jährige zum Ende des Jahres in den Ruhestand.

Sein Nachfolger, Generalleutnant Poschwatta, ist ausgebildeter Jet-Pilot mit über 2000 Flugstunden auf dem Waffensystem Tornado . Zuletzt war Poschwatta Chef des Stabes der Mission Resolute Support in Kabul , Afghanistan . Die Weiterentwicklung des Zentrum Luftoperationen hatte sich General Habersetzer 2018 als eines seiner vorrangigen Ziele vorgenommen. Dies sei gelungen, das Profil sei weiter geschärft worden, so der Offizier: „Nicht ohne Stolz kann ich feststellen: Das Zentrum Luftoperationen ist das Einsatzgesicht unserer Luftwaffe.“

Ausdrücklich dankte Habersetzer den ihm drei Jahre lang unterstellten Soldaten und Mitarbeitern. „Sie haben im täglichen Dienstbetrieb, bei unseren Dauereinsatzaufgaben und bei den vielen Unterstützungsleistungen jeder an seinem Platz beständig hervorragende Leistungen erbracht“, so Habersetzer. Generalleutnant Gerhartz, als Luftwaffeninspekteur der direkte Vorgesetzte, bescheinigte dem scheidenden Kommandeur, die Idealbesetzung für die Aufgabe in Kalkar gewesen zu sein. „Kompetenz, Leidenschaft und Verantwortung waren bei Dir in einer Hand gebündelt“, so der Inspekteur.