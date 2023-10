Junge Geigerin aus Uedem Lotte Viefers spielt bei Landesorchester groß auf

Kleve/Uedem · Wenn man weiterkommen will, muss man üben. Das sagt die 13-jährige Lotte Vierfers aus Uedem. Sie ist Teil des Kinderorchesters NRW. Das gastiert am 5. November in der Stadthalle Kleve.

28.10.2023, 05:15 Uhr

Lotte Viefers aus Uedem spielt mit beim Kinderorchester NRW, das in Kleve gastieren wird. Foto: Verena Krauledat

Von Verena Krauledat

Für eine 13-Jährige klingt Lotte Viefers ziemlich erwachsen. Auf die Frage, ob sie sich manchmal zum Geigeüben überwinden müsse, sagt sie: „Wenn man weiterkommen will, muss man üben.“ Tatsächlich mache ihr das Üben aber auch fast immer Spaß, erzählt die junge Geigerin aus Uedem. Was bei der täglichen Übedauer (eine bis eineinhalb Stunden) wahrscheinlich gar nicht anders geht.