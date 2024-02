Spannende Qualifikation Lotta Kup gewinnt den Vorlesewettbewerb in Kleve

Am Freitagnachmittag lasen im Kolpinghaus in Kleve 13 Schüler um die Wette. Der Vorlesewettbewerb ging in die nächste Runde und die Teilnehmer aus dem Nordkreis gaben ihr Bestes, um am Ende als Sieger dazustehen. Dabei waren alle Kandidaten schon als Sieger angereist. Sie stachen, um überhaupt teilnehmen zu können, die schuleigene Konkurrenz aus. Alle Teilnehmer gehen in die sechste Klasse in einer Schule im Nordkreis und sie vereint die Leidenschaft fürs Lesen. Ihr Können mussten die Schüler vor der fünfköpfigen Jury unter Beweis stellen. Die bestand aus „geballter Wettbewerbserfahrung“, meinte Sigrun Hintzen, die selbst auch in der Jury saß. Außerdem waren die ehemalige Kulturredakteurin Claudia Gronewald, die Autorin Yvonne Struck, die WDR-Sprecherin Ulrike Froleyks und Julia Hoven von der Stadtbücherei als Juroren angereist.