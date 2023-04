Besondere Fotos Ein 27-Jähriger aus Kleve fotografiert "Lost Places"

Auch der Besuch einer verlassenen Kinderpsychiatrie in Belgien ließ ihm einen kalten Schauer über den Rücken laufen: „Da standen noch Kinderbetten und so weiter. Auch Dias habe ich dort gefunden, auf denen an Stühle gefesselte Kinder zu sehen waren“, erinnert sich Chris. Oder der Besuch in einem zur Ruine verfallenden Wohnhaus, in dem er einen alten Brief mit traurigem Inhalt fand: „Da konnte man herauslesen, dass der Mann der Bewohnerin gestorben war und sie alleine nicht mehr gut zurecht kommt.“