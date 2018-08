Lossprechung der Tischlerinnung Kreis Kleve

Geldern Im Berufskolleg Geldern feierte die Kreis Klever Tischler-Innung ihre Lossprechungsfeier (RP berichtete).

Lobende Worte fand er für die jungen Handwerker: „Das ist Ihr Tag, Sie haben was Dauerhaftes, Beständiges erreicht. Dieser erfolgreiche Berufsabschluss wird Sie Ihr ganzes Leben lang begleiten. Egal, wohin Ihr weiterer Berufsweg Sie führen wird, Ssie werden noch oft im Leben sagen: Eigentlich bin ich gelernter Tischler.“ Von Lehrlingswart Stefan Meyer aus Kleve wurden die jungen Tischler aufgefordert, sich auf die Bühne in den Mittelpunkt der Feier zu stellen. Mit dem Wortlaut „Ich spreche Sie hiermit von den Pflichten, die Sie mit dem Abschluss des Berufsausbildungsvertrages eingegangen sind, frei und erhebe Sie in den Gesellenstand“ wurden die Auszubildenden feierlich losgesprochen.