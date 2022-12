Entwicklungshilfe „Dank Nepal bin ich wieder begeistert von meinem eigenen Fach – der Logopädie“

Nach längerer Suche stieß van den Broek-Linnartz auf „Het Andere Reizen“, eine niederländische Reiseorganisation für Touristen und Ehrenamtler, und entschied sich für eine Reise nach Nepal. Mit ihrem Mann flog die 54-Jährige im Jahr 2019 erstmals in die Hauptstadt Kathmandu, lebte dort bei Einheimischen. Anschließend an ihre zweiwöchige touristische Reise über den Tamang Heritage Trail arbeitete van den Broek-Linnartz für vier Wochen im Special Education and Rehabilitation Center for Disabled Children, einem Zentrum für behinderte Kinder. Dort lernte sie die Logopädin Bimala Bogati kennen, mit der sie über die Jahre den Kontakt aufrechterhielt und mit der sie auch bei ihrer nächsten Reise zusammenarbeiten wollte. In diesem September zog es sie also zu Bogatis neuer Arbeitsstelle – dem Centre for Autism. In dem neuerbauten Zentrum für autistische Kinder war Femke van den Broek-Linnartz die erste Ehrenamtliche. „Mein Ziel war es, mich viel mit den Logopäden auszutauschen und zu vermitteln, dass Kommunikation wichtig für die Kinder ist“, so die Gocherin.