Neubau bis 2025 geplant Abriss der Feuerwache in Materborn steht bevor

Auf der Jahreshauptversammlung des Löschzugs Materborn konnte Löschzugführer Ernst Vehreschild den Zeitplan für den Neubau des Feuerwehrhauses verkünden. Es wird dort errichtet, wo derzeit noch das alte Gebäude des Löschzuges steht. Übergangsweise wird der Löschzug Materborn in ein provisorisches Feuerwehrhaus am Sportzentrum Oberstadt (Materborner Sportplatz) an der Materborner Allee ziehen. Die vorbereitenden Arbeiten für das Provisorium laufen, der vorübergehende Umzug dorthin soll noch in diesem Frühjahr erfolgen. Danach kann die alte Feuerwache an der Kapellenstraße abgerissen und neu gebaut werden. Der Baubeginn ist noch in diesem Jahr geplant, 2025 soll der Neubau an der Kapellenstraße dann laut aktueller Planung fertiggestellt werden.